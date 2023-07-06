Захарова раскритиковала желание Германии и Японии стать членами Совбеза ООН

Захарова назвала беспочвенными ожидания Германии и Японии о членстве в Совбезе ООН

Амбиции Германии и Японии заполучить членство в Совета безопасности ООН абсолютно беспочвенны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

«Амбиции Германии и Японии по получению перманентной прописки в этом органе видятся абсолютно беспочвенным», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, членство Германии и Японии не добавит Совбезу ООН «демократичного характера и не приблизит к построению более справедливой архитектуры международных отношений».

Ранее глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон выступает за включение в число постоянных членов Совета Безопасности ООН Индии, Бразилии, Германии и одной африканской страны.

