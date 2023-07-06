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11:58, 6 июля 2023Из жизни

Адвокат придумал способ не платить за покупки на 243 тысячи рублей

В Бразилии мужчина инсценировал свое похищение ради оплаты покупок на 243 тысячи рублей

Фото: Sergio Moraes / Reuters

Родриго Барселос де Оливейра, адвокат из города Рио-де-Жанейро, Бразилия, инсценировал собственное похищение ради шопинга. Об этом сообщает Time News.

Мужчина посетил торговый центр и сделал покупки в 11 магазинах, заплатив 13 тысяч бразильских реалов (243 тысячи рублей). Затем он отправился в полицейский участок и заявил, что его похитили преступники. Он утверждал, что двое мужчин подъехали к его машине на мотоцикле, а затем взяли его в заложники. По словам Барселоса де Оливейры, в течение пяти часов один из преступников держал его в заложниках, пока другой совершал покупки в торговом центре с его банковской карты.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что мужчина самостоятельно потратил все деньги, а историю с похищением придумал. На кадрах было видно, как Барселос де Оливейра три часа ходит по торговому центру с покупками в руках. Когда полицейские допросили мужчину, он сознался в содеянном. В свое оправдание адвокат заявил, что выдумал похищение из-за финансовых трудностей.

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В числе покупок мужчины были дизайнерское нижнее белье, лежанка для собаки, обувь, чехол для доски для серфинга, мотоциклетный шлем и другие покупки. Он признался, что решился на преступление, когда увидел, что у него в холодильнике совсем пусто. Барселос де Оливейра был обвинен в ложном сообщении о преступлении.

Ранее сообщалось, что бывшая студентка из США решила скрыть, что ее отчислили из вуза, и инсценировала собственное похищение. Девушка утверждала, что ее похитил неизвестный, который представился полицейским.

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    Алиса Удовик
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