Второе уголовное дело Фургала рассмотрят в Москве

Второе уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Фургала рассмотрят в Москве

Второе уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала рассмотрят в Бабушкинском районном суде Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение по просьбе Генпрокуратуры принял Верховный суд России. Однако адвокат обвиняемого заявил, что обжалует его и будет настаивать на проведении процесса в Хабаровском крае.

Экс-губернатору вменяется хищение средств из МСП Банка. В деле фигурируют еще девять человек. Их обвиняют в мошенничестве, организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями и отмывании преступных доходов. По данным прокуратуры, Фургал с сообщниками с декабря 2018-го по июль 2020 года путем махинаций похитил более 2 миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, а затем легализовал их.

10 февраля 2023 года Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима за организацию двух убийств и покушение на конкурентов в 2004-2005 годах.