Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:25, 6 июля 2023Силовые структуры

Второе уголовное дело Фургала рассмотрят в Москве

Второе уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Фургала рассмотрят в Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Второе уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала рассмотрят в Бабушкинском районном суде Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение по просьбе Генпрокуратуры принял Верховный суд России. Однако адвокат обвиняемого заявил, что обжалует его и будет настаивать на проведении процесса в Хабаровском крае.

Экс-губернатору вменяется хищение средств из МСП Банка. В деле фигурируют еще девять человек. Их обвиняют в мошенничестве, организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями и отмывании преступных доходов. По данным прокуратуры, Фургал с сообщниками с декабря 2018-го по июль 2020 года путем махинаций похитил более 2 миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, а затем легализовал их.

10 февраля 2023 года Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима за организацию двух убийств и покушение на конкурентов в 2004-2005 годах.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль сообщил об актуальности сделанных в отношении ЧВК «Вагнер» заявлений

    Полиция задержала двух молодых людей за изнасилование женщины в московском парке

    Названо главное отличие российской артиллерии от западной

    Минобороны сообщило о перехвате четырех крылатых ракет Storm Shadow

    Финляндия ответит на действия России закрытием генконсульства в стране

    Минобороны отчиталось об ударе по пунктам дислокации ВСУ и наемников

    Минобороны заявило об уничтожении двух украинских самолетов Су-25

    Зеленский прибыл с визитом в Болгарию для переговоров

    В Италии рассказали о конкуренции в ЕС из-за украинской пшеницы

    В США рассказали о провальном подходе Зеленского в отношениях с НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости