Патрушев заявил об огромных потерях ВСУ в живой силе и технике при контрнаступлении

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил об огромных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике при контрнаступлении. Его слова с совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе передает ТАСС.

«Активно разрекламированное и начавшееся украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике», — сказал он. По словам Патрушева, Вашингтону и странам НАТО безразлична судьба Украины и ее народа.

22 июня Патрушев сообщил президенту России Владимиру Путину, что потери украинской армии в личном составе за время попыток наступления превысили 13 тысяч. Кроме того, он заявлял о необходимости демилитаризации Украины из-за угрозы РФ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Позднее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ, по приблизительным подсчетам, потеряли более 20 тысяч бойцов с начала контрнаступления на запорожском направлении.