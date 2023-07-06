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15:11, 6 июля 2023Бывший СССР

Патрушев заявил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении

Патрушев заявил об огромных потерях ВСУ в живой силе и технике при контрнаступлении

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил об огромных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике при контрнаступлении. Его слова с совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе передает ТАСС.

«Активно разрекламированное и начавшееся украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике», — сказал он. По словам Патрушева, Вашингтону и странам НАТО безразлична судьба Украины и ее народа.

22 июня Патрушев сообщил президенту России Владимиру Путину, что потери украинской армии в личном составе за время попыток наступления превысили 13 тысяч. Кроме того, он заявлял о необходимости демилитаризации Украины из-за угрозы РФ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Позднее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ, по приблизительным подсчетам, потеряли более 20 тысяч бойцов с начала контрнаступления на запорожском направлении.

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    Кристина Есикова
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