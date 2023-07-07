Медведев вышел в третий круг Уимблдона

Россиянин Медведев обыграл француза Маннарино и вышел в третий круг Уимблдона-2023

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Третья ракетка мира обыграл француза Адриана Маннарино. 6 июля спортсмены провели на корте 1 час 56 минут, после чего Медведев выступил с требованием о переносе поединка из-за темноты, которое было удовлетворено. На момент остановки матча россиянин вел в счете 6:3, 6:3, 4:4.

7 июля теннисисты смогли окончить поединок. В итоге Медведев победил со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5).

Ранее в третий круг турнира вышли еще два россиянина. Андрей Рублев оказался сильнее соотечественника Аслана Карацева, а Роман Сафиуллин победил француза Корентена Муте.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

