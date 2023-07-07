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12:23, 7 июля 2023Силовые структуры

В российском регионе предотвратили диверсию на железной дороге

Shot: в Смоленской области на железной дороге предотвратили диверсию

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Смоленской области на железной дороге около деревни Воронино предотвратили диверсию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, на перегоне Ракитная — Гусино в 15 километрах от Смоленска обнаружили черный пакет, обмотанный изолентой. В нем находилось шесть стограммовых взрывпакетов и вышибной патрон. Устанавливаются причастные.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Симферополя, взорвавшего железнодорожное полотно в Крыму.

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    Илона Палей
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