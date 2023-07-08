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18:53, 8 июля 2023Россия

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Югре

Из-за лесных пожаров в Югре введен режим ЧС
СюжетЛесные пожары:

Фото: Денис Бушковский / РИА Новости

На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем Telegram-канале.

Решение было принято из-за лесных пожаров, площадь которых превысила девять тысяч гектаров. «В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа», — уточнила губернатор.

Всего, добавила она, в тушении задействованы 573 человека: работники Авиалесоохраны Югры, казенного учреждения «Центроспас-Югория», Управления МЧС России по Югре, арендаторы, добровольцы, члены лесопожарных формирований. Своевременное реагирование, уточнила она, не позволило природным пожарам перейти на населенные пункты, объекты экономической и социальной инфраструктуры. «Вас, дорогие земляки, призываю быть осторожными. Избегать посещения лесов», — попросила Комарова.

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    Александра Лисица
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