Режим чрезвычайной ситуации ввели в Югре

Из-за лесных пожаров в Югре введен режим ЧС

На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем Telegram-канале.

Решение было принято из-за лесных пожаров, площадь которых превысила девять тысяч гектаров. «В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа», — уточнила губернатор.

Всего, добавила она, в тушении задействованы 573 человека: работники Авиалесоохраны Югры, казенного учреждения «Центроспас-Югория», Управления МЧС России по Югре, арендаторы, добровольцы, члены лесопожарных формирований. Своевременное реагирование, уточнила она, не позволило природным пожарам перейти на населенные пункты, объекты экономической и социальной инфраструктуры. «Вас, дорогие земляки, призываю быть осторожными. Избегать посещения лесов», — попросила Комарова.

Ранее сообщалось, что в Анапе 8 июля местные власти запретили купаться на пляжах. Временный запрет связан с ухудшившимися погодными условиями.