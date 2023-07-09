В Европе назвали возможных жертв переданных Киеву кассетных боеприпасов

Депутат ЕП Уоллес: жертвами переданных Киеву кассетных боеприпасов станут украинцы

Депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter назвал возможных жертв переданных Киеву кассетных боеприпасов. По его мнению, таковыми станут в первую очередь мирные украинцы.

«Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесет больше страданий украинцам, чем кому-либо еще», — подчеркнул политик.

Парламентарий призвал ООН вмешаться, чтобы «остановить это безумие».

7 июля стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон обязал Киев протоколировать случаи использования кассетных снарядов и гарантировать, что они не будут применяться в районах с мирным населением.

