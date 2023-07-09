«Зенит» победил «Фенербахче» в серии пенальти на международном турнире

«Зенит» победил «Фенербахче» в серии пенальти в рамках «Кубок PARI Премьер»

Петербургский «Зенит» победил турецкий «Фенербахче» в рамках международного товарищеского турнира «Кубок PARI Премьер». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались сине-бело-голубые (3:3).

Ранее 8 июля стало известно, что киевское «Динамо» осудило «Фенербахче» за участие в турнире «Кубок PARI Премьер». В команде отметили, что ничто не может оправдать этот шаг, и назвали решение команды приехать в Россию позорным.

«Кубок PARI Премьер» проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. В турнире принимают участие «Зенит», «Црвена Звезда», азербайджанский «Нефтчи» и «Фенербахче».