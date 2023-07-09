В Финляндии назвали недвижимость россиян национальной угрозой

Финская газета Iltalehti назвала недвижимость россиян национальной угрозой

Недвижимость, которая принадлежит российским гражданам, является национальной угрозой для Финляндии. Такое мнение выразил автор финской газеты Матти Таннер (Matti Tanner).

Финский колумнист назвал недвижимость россиян национальной угрозой для страны. «Недвижимость российских граждан может быть использована в качестве воздействия на Финляндию», — написал Таннер. По его мнению, возможные государственные сделки в сфере недвижимости могут привести к пагубным последствиям для Хельсинки.

Предприниматели из России покупают недвижимость и ресурсы, которые в дальнейшем могут быть использованы в военных целях, считает журналист.

Ранее МИД Финляндии сообщил, что Хельсинки ужесточает правила въезда для некоторых категорий россиян с 10 июля. Предпринимателям разрешат въезжать только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещен. Кроме того, владельцы недвижимости должны будут обосновать причину своего личного присутствия.

В июле 2022 года торговый представитель в Хельсинки Антон Логинов сообщил, что Финляндия ужесточила возможность покупки земельных участков в отношении российских граждан под предлогом обеспечения национальной безопасности.