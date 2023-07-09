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13:13, 9 июля 2023Спорт

Журова раскрыла смысл приглашения России на Азиатские игры

Депутат Светлана Журова заявила, что МОК страхуется, приглашая Россию на Азиатские игры

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова раскрыла смысл приглашения российских спортсменов на Азиатские игры 2023 года в китайском Ханчжоу. Ее слова приводит ТАСС.

Депутат заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) страхуется для того, чтобы россияне смогли пройти отбор на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Она обратила внимание на то, что Азиатские игры пройдут в Китае, где российским спортсменам смогут обеспечить безопасность.

8 июля Inside the Games сообщил, что россияне будут допущены до соревнований в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей. Отмечалось, что решение о допуске было принято для того, чтобы дать россиянам возможность принять участие в отборе на Олимпиаду в Париже.

Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг информацию о приглашении России на Азиатские игры-2023. Он отметил, что до турнира остается мало времени, поэтому возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов.

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    Анастасия Борисова
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