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20:38, 8 июля 2023Спорт

Глава ОКР опроверг приглашение России на Азиатские игры

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что Россия не получала приглашений на Азиатские игры

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков опроверг приглашение России на Азиатские игры-2023. Он прокомментировал ситуацию в Telegram.

«На данный момент ОКР не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», — заявил он. Глава организации добавил, что это напоминает мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), по итогам которых многие практические решения не были приняты.

Поздняков отметил, что до турнира остается мало времени, поэтому возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. «Не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки», — подчеркнул он.

Ранее 8 июля Inside the Games сообщил, что россияне будут допущены до соревнований в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей. Отмечалось, что решение о допуске было принято для того, чтобы дать россиянам возможность принять участие в отборе на Олимпиаде-2024. В Олимпийском совете Азии добавили, что россияне примут участие в турнире, если МОК разрешит им участвовать в Играх в Париже.

26 января ОСА предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Препятствием становились политические требования, заложенные в рекомендациях МОК.

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    Дарья Коршунова
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