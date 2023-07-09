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03:46, 9 июля 2023Мир

Кеннеди-младший заявил об отсутсвии у Украины шансов победить Россию

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший: у Украины нет шансов победить Россию
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Globallookpress.com

Не существует ни одного исхода событий, при котором Украина смогла бы победить Россию. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью Youtube-каналу Lex Fridman.

Как уточнил политик, Европа на фоне украинского кризиса испытывает серьезные проблемы — в Германии, Италии, Франции происходят «бунты». Он считает, что при этих условиях у Европы нет желания посылать людей умирать за Украину, а «у украинцев никого не осталось». «Я не думаю, что в мире есть хоть один способ, чтобы украинцы смогли победить русских», — указал он на отсутствие шансов у Киева.

Политик отметил, что мужчины призывного возраста всеми силами пытаются покинуть Украину, чтобы не попасть на фронт.

Ранее участник делегации Европарламента (ЕП) по связям с Россией, представитель от Хорватии Иван Вилибор заявил, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, какое бы оружие Запад не отправлял Киеву.

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    Марина Совина
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