Стало известно о планах «Реала» продать одного из звездных игроков ради Мбаппе

Daily Express: «Реал» готов продать Вальверде или Тчуамени ради подписания Килиана Мбаппе

Стало известно о планах «Реала» продать одного из звездных игроков ради подписания форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Daily Express.

По информации издания, мадридцы готовы расстаться с полузащитником Федерико Вальверде или хавбеком Орельеном Тчуамени. Оба футболиста интересны «Арсеналу» и «Ливерпулю». Отмечается, что сумма сделки может составить 85 миллионов фунтов стерлингов (107,95 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»).

Вальверде играет за «Реал» с 2016 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании, а также дважды становился чемпионом страны. В сезоне-2022/2023 он вошел в топ-5 лучших бомбардиров команды. Тчуамени, победитель Лиги наций в составе сборной Франции, присоединился к мадридцам в 2022 году.

2 июля появилась информация, что в случае перехода в «Реал» летом 2023-го Мбаппе рассчитывает получить зарплату в размере 240 миллионов евро за сезон. В испанском клубе считают, что если футболист действительно хочет продолжить карьеру в Мадриде, то должен уменьшить финансовые запросы.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, но тогда трансфер сорвался.