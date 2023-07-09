Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Виктория Азаренко
1:2
Завершен
Элина Свитолина
Уимблдон (ж)
Екатерина Александрова
Завтра
17:00 (Мск)
Арина Соболенко
Уимблдон (ж)
Динамо М
6:3
Завершен
ЦСКА
BetBoom Братский Кубок|BetBoom Братский Кубок
Зенит
0:0
Завершен
Фенербахче
Кубок PARI Премьер
23:39, 9 июля 2023Спорт

Стало известно о планах «Реала» продать одного из звездных игроков ради Мбаппе

Daily Express: «Реал» готов продать Вальверде или Тчуамени ради подписания Килиана Мбаппе
Федерико Вальверде

Федерико Вальверде. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Стало известно о планах «Реала» продать одного из звездных игроков ради подписания форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Daily Express.

По информации издания, мадридцы готовы расстаться с полузащитником Федерико Вальверде или хавбеком Орельеном Тчуамени. Оба футболиста интересны «Арсеналу» и «Ливерпулю». Отмечается, что сумма сделки может составить 85 миллионов фунтов стерлингов (107,95 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»).

Материалы по теме:
«Любой футболист хочет играть» Головин, Черчесов, Кокорин: как живется и играется российским футболистам в клубах Европы?
«Любой футболист хочет играть»Головин, Черчесов, Кокорин: как живется и играется российским футболистам в клубах Европы?
3 августа 2022
«Нас просто вышвырнули» Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
«Нас просто вышвырнули»Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
26 мая 2022

Вальверде играет за «Реал» с 2016 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании, а также дважды становился чемпионом страны. В сезоне-2022/2023 он вошел в топ-5 лучших бомбардиров команды. Тчуамени, победитель Лиги наций в составе сборной Франции, присоединился к мадридцам в 2022 году.

2 июля появилась информация, что в случае перехода в «Реал» летом 2023-го Мбаппе рассчитывает получить зарплату в размере 240 миллионов евро за сезон. В испанском клубе считают, что если футболист действительно хочет продолжить карьеру в Мадриде, то должен уменьшить финансовые запросы.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, но тогда трансфер сорвался.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Украина дала гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории России

    В России бойцам «Азова» предрекли билет в один конец

    Стало известно о планах «Реала» продать одного из звездных игроков ради Мбаппе

    В Совфеде оценили предложение принимать Украину в НАТО частями

    В Киеве обвинили Зеленского в разрушении страны из-за желания вступить в НАТО

    Вода в реке на юге России достигла опасных отметок

    Американский генерал предрек отказ Украине в гарантиях безопасности от НАТО

    Российский подросток поджег девочку после конфликта

    Украина пообещала «пересмотреть стратегию» в случае отказа во вступлении в НАТО

    США высказались о возможном разладе с союзниками из-за кассетных боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости