В США собрались заткнуть миллионы заброшенных скважин

Bloomberg: уровень выбросов 3,7 млн заброшенных скважин США равен ущербу от 1,8 млн машин

Неправильная консервация заброшенных нефтяных и газовых скважин наносит значительный ущерб окружающей среде из-за выбросов метана. Закупоривание подобных объектов цементом помогла бы в решении проблемы загрязнения воздуха, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу компании Rebellion Energy Solutions LLC Стейси Тарушио.

Эксперт более десяти лет занималась разведкой и бурением нефтяных скважин по всей территории США в качестве инженера. Руководитель фирмы призналась, что относилась с формальностью к закупориванию сотен скважин, расположенных в предгорном плато Великие равнины. Только небольшая часть объектов консервировалась при помощи цемента, остальные же продолжали выделять опасный для окружающей среды метан после завершения сроков службы.

Несколько лет назад Тарушио основала собственную компанию и переключилась с бурения на консервацию заброшенных скважин — в попытке устранить опасные последствия ее предприятие собралось заткнуть подобные объекты. В главные задачи фирмы входит перекрытие подобных объектов с целью сохранения вредных газов глубоко под землей. Цемент в таких случаях полезен тем, что поглощает часть собственных вредных выделений, тем самым сокращая суммарный уровень выбросов.

В настоящее время на территории США находятся около 3,7 миллиона заброшенных нефтяных и газовых скважин, при этом с каждым днем их становится все больше. Утечка значительных объемов метана от них сопоставима по объему с выбросами углекислых газов от более чем 1,8 миллиона автомобилей. Несмотря на требование властей Соединенных Штатов по заделыванию скважин после остановки их работы, многие нефтегазовые компании попросту игнорируют подобные нормы. Так, по оценкам аналитиков, менее половины всех заброшенных скважин в стране были должным образом герметизированы.

Ранее сообщалось о рекордном росте глобальных выбросов углекислого газа (CO2) от энергообъектов по итогам 2022 года. За год связанные с производством энергии выбросы CO2 в мире увеличились на 0,9 процента, или на 321 мегатонну. При этом общий объем загрязняющего газа составил более 36,8 гигатонны.