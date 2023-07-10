Задержан один из снявших скальп юноше из-за цветного ирокеза в Подмосковье

Mash: задержан подозреваемый, снявший скальп юноше из-за зеленого ирокеза в Электростали

Одного из подозреваемых, снявших скальп 19-летнему юноше из-за цветного ирокеза в подмосковной Электростали, задержала полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задержанным оказался 24-летний житель Коми, его личность пока не раскрывают. Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц.

Ранее сообщалось, что 9 июня в Электростали группа мужчин сняла скальп 19-летнему молодому человеку из-за зеленого ирокеза. Мужчины стали обзывать его, а затем срезали ножом прическу пострадавшему вместе с кожей и скрылись с места преступления. Прохожие вызвали скорую помощь.

