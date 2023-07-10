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17:00, 10 июля 2023Спорт

Прогулка Костомарова на протезах попала на видео

Прогулка Романа Костомарова на протезах после выписки из больницы попала на видео

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров использует протезы ног после выписки из больницы. Видео его прогулки опубликовал Super.

На кадрах фигурист передвигается самостоятельно. Протезы на руки Костомарову на данный момент не установили, поэтому рядом с ним всегда находится супруга Оксана Домнина, которая помогает открывать и закрывать двери, носит пакеты и водит автомобиль.

Костомарова выписали из клиники 6 июля. Фигурист опубликовал ролик, на котором прощается с персоналом больницы и благодарит врачей за спасенную жизнь. По информации Telegram-канала Shot, его выписали только на неделю, чтобы он мог побыть с семьей.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Дарья Коршунова
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