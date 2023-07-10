Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
2:1
Завершен
Виста
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Мэдисон Кис
2:1
Завершен
Мирра Андреева
Уимблдон (ж)
Екатерина Александрова
0:1
2-й сет
live
Арина Соболенко
Уимблдон (ж)
Янник Синнер
Завтра
13:00 (Мск)
Роман Сафиуллин
Уимблдон (м)
17:49, 10 июля 2023Спорт

Врач назвал упражнения для продления молодости

Врач Майкл Мосли посоветовал тренировки с утяжелителями для продления молодости

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Врач-диетолог Майкл Мосли назвал упражнения для продления молодости. Его слова приводит Express.

Мосли заявил, что желающие оставаться в тонусе должны проводить тренировки с утяжелителями. В результате за 12 недель мышечная масса увеличится на десять процентов. Кроме того, у человека будут лучше работать когнитивные функции. Также такие тренировки способствуют снижению риска развития онкологических заболеваний.

Еще одним преимуществом тренировок с утяжелителями врач назвал улучшение качества сна. Также Мосли посчитал, что такие упражнения помогут с потерей веса, особенно в области живота. По его мнению, ежедневные силовые тренировки лучше сжигают жир на животе, чем кардио.

Ранее врач-диетолог Триста Бест перечислила привычки, позволяющие продлить молодость за счет снижения риска развития болезней. Она посоветовала соблюдать средиземноморскую диету, предполагающую регулярное употребление в пищу белка и полезных жиров и снижение количества ультрапереработанных продуктов в рационе.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Названо число привлеченных Украиной иностранных наемников с начала СВО

    Додон обсудил ухудшение ситуации в Молдавии с послом США

    Джейми Фокса впервые заметили на публике после экстренной госпитализации

    Швейцария отреагировала на решение США поставить кассетные бомбы Украине

    Раскрыта новая схема мошенничества с приглашением в банк

    Врач назвал упражнения для продления молодости

    Суд отправил в СИЗО напавших с зеленкой на адвоката Пономареву россиян

    Борьбе со свалками в России предрекли провал

    Создан эффективный сборщик воды для пустыни

    Мужчина вышел из комы после решения о передаче его органов для трансплантации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости