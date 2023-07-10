Врач назвал упражнения для продления молодости

Врач Майкл Мосли посоветовал тренировки с утяжелителями для продления молодости

Врач-диетолог Майкл Мосли назвал упражнения для продления молодости. Его слова приводит Express.

Мосли заявил, что желающие оставаться в тонусе должны проводить тренировки с утяжелителями. В результате за 12 недель мышечная масса увеличится на десять процентов. Кроме того, у человека будут лучше работать когнитивные функции. Также такие тренировки способствуют снижению риска развития онкологических заболеваний.

Еще одним преимуществом тренировок с утяжелителями врач назвал улучшение качества сна. Также Мосли посчитал, что такие упражнения помогут с потерей веса, особенно в области живота. По его мнению, ежедневные силовые тренировки лучше сжигают жир на животе, чем кардио.

Ранее врач-диетолог Триста Бест перечислила привычки, позволяющие продлить молодость за счет снижения риска развития болезней. Она посоветовала соблюдать средиземноморскую диету, предполагающую регулярное употребление в пищу белка и полезных жиров и снижение количества ультрапереработанных продуктов в рационе.