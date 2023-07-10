В Кремле не увидели проблем в снижении курса рубля

Пресс-секретарь президента РФ Песков опроверг угрозы стабильности из-за ослабления рубля

Снижение курса рубля до минимума за 15 месяцев не создает проблем российской экономике, напротив, ситуация лучше, чем можно было предполагать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Он опроверг необходимость срочной реакции, так как угроз для финансовой стабильности страны в Кремле однозначно не видят. Что касается ослабления рубля, то такое, напомнил, Песков, бывает.

На прошлой неделе представитель президента указывал, что макроэкономические показатели, о которых сообщают правительство и статистические службы, лучше ожидаемых, а значит, обращать внимание на курсы валют не стоит.

Что именно стало причиной подъема евро до уровня выше ста рублей, а доллара — выше 90 рублей, Песков уточнить не смог. Он предположил, что имеют место спекулятивные игры.

По состоянию на середину дня 10 июля курс доллара превышает 91,5 рубля, а евро остается выше 100 рублей. С начала лета российская валюта ослабела примерно на 15 процентов. Такая динамика фиксируется на фоне продолжения снижения нефтегазовых доходов, а также резкого сокращения бюджетных расходов.

В связи с повышением стоимости поставок из-за рубежа импортеры начали предупреждать о росте цен в ряде отраслей. В частности, стоимость новых автомобилей, даже без учета повышения утилизационного сбора, вырастет к осени, по оценкам дилеров, на 5-10 процентов. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтвердил, что российский производитель тоже не сможет удерживать стоимость Lada.

Продавцы бытовой техники уже увеличили стоимость товаров на 10-15 процентов. Эксперты ожидают, что вскоре на том же уровне подорожают смартфоны и компьютерная техника.