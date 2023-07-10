Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
0:0
1-й тайм
live
Виста
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Мэдисон Кис
Сегодня
13:00 (Мск)
Мирра Андреева
Уимблдон (ж)
Екатерина Александрова
Сегодня
17:00 (Мск)
Арина Соболенко
Уимблдон (ж)
Янник Синнер
Завтра
13:00 (Мск)
Роман Сафиуллин
Уимблдон (м)
10:34, 10 июля 2023Спорт

ПСЖ посоветовали избавиться от Мбаппе

Бывший спортивный директор ПСЖ Леонардо посоветовал клубу избавиться от форварда Мбаппе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывший спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказался о ситуации с форвардом клуба Килианом Мбаппе. Его слова приводит L'Equipe.

Леонардо посоветовал клубу избавиться от Мбаппе. «Команда существовала до Мбаппе и будет существовать после него. Он провел в Париже шесть лет, и за эти шесть лет пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов, ни в одном из них не было Мбаппе. Это означает, что этот турнир вполне можно выиграть и без него», — заявил он.

Мбаппе может покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно. 25 июня стало известно, что французы запрашивают за форварда в общей сложности 300 миллионов евро, в то время как «Реал» — главный претендент на игрока — готов заплатить за него максимум 220 миллионов. Вместе с этим Marca сообщила, что футболист рассчитывает получать в мадридской команде зарплату в 240 миллионов евро за сезон.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон, которой игрок не желает воспользоваться.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР заявили о смене тактики ВСУ

    Работу Керченской паромной переправы снова приостановили

    Скелет тигра и части тел диких животных изъяли у российских контрабандистов

    Устройство складного смартфона Google проверили на видео

    Улицы и торговый центр подтопило из-за ливней в российском городе

    В России установили новый рекорд по банкротству граждан

    Германия заявила об отсутствии консенсуса в НАТО по членству Украины

    Футболист клуба РПЛ рассказал о месячных тратах

    Сотрудники аэропорта Стамбула попытались отобрать у россиянки инвалидное кресло

    Стоматолог назвал оптимальную продолжительность жевания резинки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости