ПСЖ посоветовали избавиться от Мбаппе

Бывший спортивный директор ПСЖ Леонардо посоветовал клубу избавиться от форварда Мбаппе

Бывший спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказался о ситуации с форвардом клуба Килианом Мбаппе. Его слова приводит L'Equipe.

Леонардо посоветовал клубу избавиться от Мбаппе. «Команда существовала до Мбаппе и будет существовать после него. Он провел в Париже шесть лет, и за эти шесть лет пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов, ни в одном из них не было Мбаппе. Это означает, что этот турнир вполне можно выиграть и без него», — заявил он.

Мбаппе может покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно. 25 июня стало известно, что французы запрашивают за форварда в общей сложности 300 миллионов евро, в то время как «Реал» — главный претендент на игрока — готов заплатить за него максимум 220 миллионов. Вместе с этим Marca сообщила, что футболист рассчитывает получать в мадридской команде зарплату в 240 миллионов евро за сезон.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон, которой игрок не желает воспользоваться.