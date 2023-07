Диетолог рассказала о неожиданных последствиях ежедневного употребления алкоголя

Диетолог Сидни Грин: ежедневное употребление алкоголя уменьшает объем мозга и портит зубы

Из-за ежедневного употребления алкоголя портятся зубы и уменьшается объем серого и белого веществ в мозге. Об этих и других неожиданных последствиях привычки регулярно выпивать спиртное рассказала диетолог Сидни Грин в статье для Eat This, Not That.

По словам Грин, существует множество исследований, подтверждающих пользу употребления небольшого количества вина или иного алкоголя. Однако она уверена, что в долгосрочной перспективе негативные последствия такой привычки превосходят преимущества.

Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что употребление всего одного алкогольного напитка в день может быть связано с изменениями объема серого и белого вещества в мозге. У людей, которые ежедневно употребляли больше алкоголя, наблюдалось уменьшение объема мозгового вещества еще сильнее Сидни Грин диетолог

Грин добавила, что частое употребление алкоголя вредит здоровью зубов. Она объяснила, что спиртные напитки вымывают из организма воду и соль, вызывая жажду. При плохом слюноотделении зубы лишаются естественной защиты, во рту появляются воспаления, и зубы разрушаются.

Помимо этого, по словам диетолога, под воздействием алкоголя ухудшается качество сна и работа желудочно-кишечного тракта. Сначала проблема может быть незаметна, но со временем падает иммунитет, человек чаще болеет, появляются сложности с пищеварением и лишним весом.

Ранее психиатр-нарколог Сергей Пшембаев предостерег от употребления алкоголя при простуде. По его словам, параллельный прием спиртного и антибиотиков приводит к поражению печени.