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15:25, 11 июля 2023Россия

В России высказались об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе

Депутат Швыткин: на саммите НАТО не будет исторических заявлений
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

На саммите НАТО страны-члены альянса не сделают краеугольных заявлений, а основная часть повестки будет связана с выражением поддержки Украине. Об ожиданиях от саммита НАТО в Вильюнсе, который проходит 11-12 июля, «Ленте.ру» рассказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Никаких исторических, краеугольных заявлений не будет. Говорить о том, что этот саммит будет нести какой-то позитив, тоже нельзя. Это агрессивный блок, который выполняет захватнические функции», — сказал парламентарий.

Так, по его мнению, НАТО будет делать усилия по «укреплению своего агрессивного альянса».

Думаю, что будут попытки «показать пряник» Украине в очередной раз, дать ей надежду на какую-то перспективу вступления в альянс. Не исключаю того, что подобного рода заявления будут сделаны в том числе по поставкам вооружения, финансовых средств

Юрий Швыткинзампред комитета Госдумы по обороне

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, пройдет во враждебном по отношению к России ключе. «Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник, и именно в этом ключе будут вестись обсуждения», — сказал представитель Кремля.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предстоящий саммит Североатлантического альянса. По ее мнению, «будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль».

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    Кирилл Садовский
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