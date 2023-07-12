Экономист Хазанов назвал зерновую сделку бесполезной для России и европейских аграриев

Независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов заявил, что зерновая сделка является невыгодной не только для России. Его слова приводит РИА Новости.

Экономист назвал зерновую сделку бесполезной для России и европейских аграриев, которые несут финансовые потери из-за договора. По его мнению, была выполнена украинская часть соглашения, но не требования Москвы. При этом

«Фактически имела место блокировка экспорта минеральных удобрений и зерна из России, несмотря на условия сделки и усилия ООН, западные санкции продолжили действие», — отметил он.

Специалист добавил, что несмотря на противодействие, поставки агрохимикатов и зерна из России наладить получилось. Однако другие условия Москвы не выполнены — например, Россельхозбанк не подключен к SWIFT, не возобновлена работа аммиакопровода «Тольятти — Одесса». «Поэтому для России нет никакого смысла продлевать зерновую сделку», — заключил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о невыполненных условиях зерновой сделки. Таким образом Москва намекает, что может выйти из соглашения после его истечения 17 июля из-за невыполненных условий.