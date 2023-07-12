В Карелии состоялось открытие фермы осликов

В Карелии 7 июля открылась ферма осликов

В пятницу, 7 июля, в Карелии в поселке Ханканмяки Мийнальского сельского поселения Лахденпохского района состоялось открытие фермы осликов. Об этом сообщает Министерство земельных и имущественных отношений республики.

На мероприятии присутствовала член Правительства республики Янина Свидская. В настоящее время на ферме содержатся 20 взрослых осликов и 4 детеныша.

По словам владельца фермы, идея его создания принадлежит его жене. Она придумала проект в 2019 году, желая развивать агротуризм в поселке. За оформлением участка, подходящего по географическому местоположению, супруги обратились в Минимущество Карелии. После того как проект был согласован, участок перевели в категорию «земли сельскохозяйственного назначения».

На открытии Свидская обсудила с фермерами дальнейшее развитие проекта. Она также поговорила с ними о возможности оформления прав на участок для открытия гостиницы и обустройства инфраструктуры для туристов и автокемпинга.

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