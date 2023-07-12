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00:15, 12 июля 2023Спорт

16-летнюю российскую теннисистку наказали за поведение на Уимблдоне

Российскую теннисистку Мирру Андрееву оштрафовали за неспортивное поведение на Уимблдоне

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Российскую теннисистку Мирру Андрееву наказали за неспортивное поведение в матче четвертого круга Уимблдона 2023 года. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 16-летнюю спортсменку оштрафовали на восемь тысяч долларов. Причиной стало то, что Андреева бросила ракетку на корт в конце третьего сета.

11 июля Андреева рассказала о призовых на Уимблдоне. За выступление на турнире россиянка получит 207 тысяч фунтов стерлингов.

10 июля Андреева уступила американке Мэдисон Кис в матче 1/8 финала турнира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. В розыгрыше финального гейма третьего сета Андреева получила штрафное очко за бросок ракетки. Россиянка пыталась объяснить арбитру, что упала на корт и поэтому выронила ракетку, то есть сделала это не специально. Однако ее доводы не были приняты, и последовало наказание.

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    Анастасия Борисова
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