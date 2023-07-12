В России назвали «головной болью» появление у ВСУ одного типа ракет

Депутат Спиридонов: появление у ВСУ ракет SCALP станет головной болью для ВС РФ

Переданные Украине Францией дальнобойные ракеты типа SCALP могут стать головной болью для Вооруженных сил (ВС) России, однако армия умеет и готова отразить даже такие типы ракет, заявил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий рассказал о технических характеристиках французских SCALP.

«Дальнобойные ракеты типа SCALP обычно запускаются с воздуха. Они могут наносить удары по земле, либо по морским целям, например, по кораблям, а дальность экспортного варианта применения около 250 километров. Дальность, которую устанавливают для применения французскими Вооруженными cилами, составляет порядка 400 километров. Однако эксперты говорят, что, на самом деле, есть модификации более дальние, которые могут бить на 500 километров и даже практически на 600 километров. Какие из модификаций будут поставляться на Украину, мы пока не знаем, но я бы предположил, что, скорее всего, это будет все-таки экспортный вариант дальностью до 250 километров», — объяснил депутат.

Спиридонов обратил внимание на то, что французская дальнобойная SCALP во многом похожа на ракету Storm Shadow, которую Великобритания также поставляет украинской стороне с мая 2023 года.

Эта ракета очень схожа с ракетой Storm Shadow, которую поставляли британцы. Отличие SCALP от Storm Shadow в системе управления и используемой программном обеспечении, однако они, в принципе, делаются по похожей технологии и производство ряда компонентов у них единое, то есть какие-то элементы боевого управления делает одна страна, другие элементы конструкции — вторая Александр Спиридонов зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Вместе с тем он подчеркнул, что появление SCALP у Украины может стать «дополнительной головной болью» для России, однако заметил, что у армии уже есть опыт противодействия таким ракетам.

«Мы неоднократно демонстрировали, что мы умеем сбивать такие цели, и наша противовоздушная оборона (ПВО) вполне способна им противостоять на достаточно высоком уровне. Поэтому считаю, что для нас это станет дополнительной головной болью, но не приведет к критической ситуации: наши средства ПВО смогут сбивать эти ракеты», — добавил парламентарий.

11 июля в ходе саммита НАТО президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении передать Украине ракеты дальнего радиуса действия. «Мы приняли решение передать новые ракеты, которые позволят наносить удары на большом расстоянии», — сказал он.

Позднее военный источник европейской страны в разговоре с Reuters рассказал, что первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине. Информацию подтвердило и издание Huffpost со ссылкой на AFP.