ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ сел Графовка и Репяховка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу несколько сел Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о селах Графовка и Репяховка, об обстрелах которых ранее сообщали Telegram-каналы.

Гладков отметил, что в Графовке при атаке со стороны Украины пострадал один человек. Помимо того, там зафиксировали повреждение линии электропередачи. В Репяховке осколки повредили кровлю и стены складского помещения сельскохозяйственной компании.

Ранее глава Белгородской области сообщил о 23 прилетах по Шебекинскому городскому округу. Он пояснил, что в хуторе Марьино и селе Муром зафиксировали восемь и пять прилетов соответственно. Кроме того, под удар также попало село Середа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).