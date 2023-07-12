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18:48, 12 июля 2023Россия

ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ сел Графовка и Репяховка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу несколько сел Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о селах Графовка и Репяховка, об обстрелах которых ранее сообщали Telegram-каналы.

Гладков отметил, что в Графовке при атаке со стороны Украины пострадал один человек. Помимо того, там зафиксировали повреждение линии электропередачи. В Репяховке осколки повредили кровлю и стены складского помещения сельскохозяйственной компании.

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    Никита Абрамов
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