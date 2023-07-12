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21:18, 12 июля 2023Спорт

Костомаров завел Telegram-канал

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров завел Telegram-канал

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров завел Telegram-канал. В нем спортсмен уже поздоровался с подписчиками и подтвердил подлинность канала.

«Всем привет, теперь я в Telegram. И это реальный я. И я реально с вами», — сказал Костомаров с улыбкой.

6 июля Костомарова выписали из клиники. Фигурист опубликовал ролик, на котором прощается с персоналом больницы и благодарит врачей за спасенную жизнь.

Фигурист был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Марина Совина
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