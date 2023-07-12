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18:28, 12 июля 2023Спорт

Стало известно об угрозах «Зенита» бразильским игрокам команды

В Бразилии рассказали об угрозах руководства «Зенита» футболистам Малкома и Клаудиньо

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Бразильской конфедерации футбола рассказали об угрозах руководства петербургского «Зенита» на игроков команды Малкома и Клаудиньо. Об этом стало известно Globo Esporte.

«Они очень жестко общались со спортсменами. Они были очень суровы с ними с человеческой точки зрения. Даже угрожали разорвать контракты. Это были сильные вещи», — заявил координатор сборной Бразилии Жуниньо Паулиста. Он подчеркнул, что на игроков оказали большое давление, из-за чего в сборной были расстроены их решением покинуть расположение команды.

Малком и Клаудиньо получили российское гражданство в январе. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года.

В сентябре 2021 года Малком и Клаудиньо были вызваны в сборную Бразилии ради матчей отбора чемпионата мира-2022, однако оба футболиста не отправились в расположение команды, получив сообщение от «Зенита» с призывом вернуться в Россию. Причиной стали опасения о карантинных ограничениях, в связи с которыми футболисты не смогут сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов.

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    Анастасия Борисова
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