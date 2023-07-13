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12:07, 13 июля 2023Наука и техника

Объяснены резкие изменения в эволюции жизни на Земле

PNAS: всплески видообразования на Земле объяснили движением тектонических плит

Фото: USGS / Unsplash

Ученые Сиднейского университета объяснили резкие изменения в эволюции жизни на Земле за более чем 200 миллионов лет. Они показали, что движение тектонических плит Земли было косвенной причиной всплесков видообразования с циклом продолжительностью несколько десятков миллионов лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи проанализировали летописи окаменелостей и обнаружили 36-миллионный цикл в разнообразии родов морских организмов, который коррелирует с тектоническими данными, а также с данными об уровне моря за последние 250 миллионов лет истории Земли.

Авторы предполагают, что изменения уровня моря в соответствии с этим циклом вызваны взаимодействием между мантией, в которой происходит медленная конвекция, и погружающими в результате субдукции плитами, в результате чего происходит расплавление породы и ее превращение в мантию.

Из-за увеличения и падения уровня моря происходит расширение и уменьшение различных сред обитания на континентальном шельфе, что, в свою очередь, приводит к исчезновению или появлению видов животных и других организмов. Наиболее благоприятными являются мелководные моря, обеспечивающие уникальные экологические ниши для широкого круга живых существ.

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    Александр Еникеев
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