В Госдуме ответили на вопрос о количестве российских спортсменов на ОИ-2024

Журова: данных о количестве атлетов из РФ, которые ожидаются на ОИ-2024, нет

Данных о количестве российских спортсменов, которые ожидаются на Олимпийских играх 2024 года, сейчас нет, рассказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она ответила на вопрос о количестве атлетов из России на ОИ-2024 в Париже.

«Никто сейчас это не скажет, даже сам Международный олимпийский комитет. Я даже предположительно не могу сказать, потому что квалификации еще продолжаются. При этом созданы же комиссии, которые, я думаю, до последнего момента будут смотреть каждого нашего спортсмена по несколько раз. И я так понимаю, что окончательные рекомендации должен дать Олимпийский комитет Украины. А они уже сейчас выискивают зацепки, чтобы того или иного спортсмена не допустить», — высказалась Журова.

Также о готовящихся к участию на Олимпиаде спортсменах в беседе с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова. По ее словам, команда российских атлетов пока не сформирована.

«Еще проходят некоторые отборочные соревнования. Поэтому пока рано говорить об этом», — добавила она.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе. При этом они не смогут принять участие в параде делегаций на церемонии открытия Игр.