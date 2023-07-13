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14:24, 13 июля 2023Россия

Минобороны заявило об отражении 16 атак ВСУ за сутки под Донецком

Минобороны заявило об отражении 16 атак ВСУ «Южной» группировкой войск в ДНР

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили 16 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Веселого, Красногоровки, Северного, Новомихайловки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы возле села Курдюмовка.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли на донецком направлении 480 военнослужащих, шесть пикапов, три польские самоходные артиллерийские установки Krab, а также гаубицы «Мста-Б» и «Д-30». Кроме того, вблизи донецкого села Предтечино была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведенная в США.

Накануне Конашенков сообщал, что на донецком направлении спецоперации было отражено 30 атак украинских войск в районе нескольких населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик.

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11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления не достигли своих целей ни на одном из направлений. По его словам, российские войска снижают наступательный потенциал противника за счет ударов высокоточным оружием по западной технике и резервам.

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    Сергей Истомин
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