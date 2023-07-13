Экоактивисты нашли бомбы замедленного действия в Канаде

France 24: заброшенные нефтяные скважины в Канаде стали бомбами замедленного действия

Экоактивисты обеспокоились бездействующими скважинами для добычи нефти и газа в канадской провинции Альберта. Они заявили, что такие скважины стали бомбами замедленного действия, передает издание France 24.

Каждая скважина выбрасывает в атмосферу метан — парниковый газ, который за 20 лет может нанести в 86 раз больше урона экологии планеты, чем углекислый газ. По словам профессора Мэри Канг из университет Макгилла, заброшенные скважины являются недооцененным источником эмиссий.

По состоянию на 2022 год, в провинциях Альберта и Саскачеван насчитывалось 120 тысяч незакрытых скважин. Самые старые из них использовались во времена Первой мировой войны. В течение века эти скважины в среднем выпускали в атмосферу по 16 тысяч тонн метана ежегодно. Это значение эквивалентно 545 тысячам тонн углекислого газа — столько за год выделяют 237 тысяч автомобилей.

Ранее стало известно, что на территории США находятся около 3,7 миллиона заброшенных нефтяных и газовых скважин, причем с каждым днем их число растет. Несмотря на требование властей по заделыванию скважин после остановки их работы, многие нефтегазовые компании игнорируют это правило.