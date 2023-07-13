Социальную изоляцию связали с атрофией мозга

Neurology: низкая социальная активность у стариков связана с уменьшением объема мозга

Ученые выяснили, что пожилые люди, которые не социально активны, имеют высокий риск уменьшения объема мозга и объема тех областей, что поражены деменцией. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Neurology, пресс-релиз доступен на сайте EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 8896 человек со средним возрастом 73 года, у которых изначально не было деменции. Им была проведена магнитно-резонансная томография головного мозга, а для оценки социальной активности их просили сообщить, как часто они общались с родственниками или друзьями, которые с ними не живут.

У людей с наименьшим количеством социальных контактов общий объем мозга был значительно ниже, чем у людей, ведущих более социально активный образ жизни. Общий объем головного мозга, то есть сумма белого и серого вещества в процентах от общего внутричерепного объема составил 67,3 процента в группе с наименьшим уровнем социальных контактов, а в группе с высоким уровнем социальных контактов — 67,8 процента. Для первой группы также были характерны меньшие объемы таких областей мозга, как гиппокамп и миндалевидное тело, которые играют роль в памяти и в первую очередь страдают при деменции.

У социально изолированных людей также было больше мозговых изменений, называемых поражениями белого вещества, чем у людей с частыми социальными контактами. Процент внутричерепного объема, состоящий из поражений белого вещества, составлял 0,30 для социально изолированной группы по сравнению с 0,26 для наиболее социально активной группы.

Ученые обнаружили, что наличие симптомов депрессии лишь частично (на 15-29 процентов) объясняло взаимосвязь между социальной изоляцией и объемом мозга.

Предыдущие исследования показали, что подвергание пожилых людей социальным стимулам останавливало или даже обращало вспять снижение объема мозга и улучшало навыки мышления и памяти, так что это возможно, что вмешательства, направленные на улучшение социальной активности людей, могут предотвратить атрофию мозга и последующую деменцию.