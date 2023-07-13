Зеленского уличили в попытке шантажировать НАТО. Чем закончился саммит альянса для Украины?

NYT заявил об угрозах Зеленского не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе шантаж НАТО. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

Как стало известно изданию, украинский лидер угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО. Собеседник NYT уточнил, что подобные заявления звучали вечером во вторник 11 июля.

Издание поясняет, что Украине было обещано приглашение в альянс, «когда все союзники согласятся и будут выполнены условия», при этом вопросы сроков и условий вступления оставили без внимания. Зеленский и его самые активные сторонники из Центральной Европы хотели большего — четких временных рамок.

Однако позднее Зеленский был вынужден смягчить свою риторику, чтобы не разозлить союзников Киева. Корреспондент британского телеканала Sky News Джон Спаркс отметил, что Киев не может позволить себе поссориться ни с отдельными лидерами стран, ни настроить против себя общественное мнение в Европе и Северной Америке.

Пикировки Зеленского

Ранее лидеры стран-членов НАТО призвали Зеленского успокоиться после того, как он раскритиковал отсутствие временных рамок для приглашения Киева в альянс и его членства в объединении, подчеркнув, что это похоже на отсутствие готовности принять Украину в состав НАТО. По данным агентства Bloomberg, когда украинский лидер прибыл на саммит альянса, лидеры стран военного блока дали ему понять, что он зашел слишком далеко, а также обратились к нему с призывом «остыть и взглянуть на весь пакет» обязательств Запада. По информации СМИ, заявление Зеленского вызвало раздражение у американцев, британцы же постарались урегулировать конфликт, а немцы попытались сформулировать варианты альтернативы.

Также стало известно о конфликте Зеленского с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Тог заявил, что Украине стоит больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие. По его словам, поспешность украинцев получить всю возможную помощь привела к тому, что они не всегда говорили, что благодарны за поставки оружия.

Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы получить список необходимого оружия Бен Уоллес министр обороны Великобритании

В ответ Зеленский предложил Уоллесу, чтобы украинцы благодарили его каждое утро за предоставленную военную поддержку. «Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра», — указал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что грубость Зеленского в адрес британского политика является шантажом. «Зеленский нахамил, поиздевался, протроллил британского министра обороны... По большому счету, он всех их шантажирует объемом знаний, которые у него есть», — отметила дипломат. Находясь в таком положении, украинский лидер продолжает выдвигать новые требования, добавила Захарова.

Журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски отметила, что некорректное поведение Зеленского не осталось незамеченным, даже если ему не сообщили об этом прямо. По словам ван Денски, глава государства ведет себя как «капризная примадонна», считая, что весь мир ему должен.

Украина станет членом НАТО «когда-нибудь»

Ранее Зеленский заявил, что Украина никогда не обменяет территории страны на членство в НАТО. Он также попросил альянс конкретизировать условия, которые должна выполнить республика для вступления в него.

Но итогом саммита стал фактический отказ Киеву в приеме в альянс. В частности, президент США Джо Байден заявил, что Украина не войдет в НАТО до разрешения конфликта с Россией.

Этого не произойдет в ближайшей перспективе. Не произойдет, пока не закончится война Джо Байден президент США

При этом он выразил мнение, что Зеленский после саммита остался удовлетворенным.

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались разочаровывающими, однако необходимо быть реалистами. Она выразила уверенность, что альянс остается для Украины наибольшей гарантией безопасности.

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов объяснил пессимизм лидеров стран НАТО в вопросе присоединения Украины к альянсу. По его мнению, причина кроется в провальном контрнаступлении украинской армии, а показательным стало то, что лидеры говорили о поддержке Киева и поддержания его обороноспособности, а не о его победе.