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12:18, 13 июля 2023Бывший СССР

Военкор заявил о возможной передислокации ЧВК «Вагнер»

Военкор Коц заявил о возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей

Фото: Reuters

Военкор Александр Коц заявил о возможной передислокации бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из полевых лагерей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«ЧВК "Вагнер", похоже, начала передислокацию из полевых лагерей. Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции», — говорится в публикации.

В колонне заметили автобусы с белорусскими номерами, это может косвенно свидетельствовать о пункте назначения ЧВК «Вагнер», отметил военкор, ссылаясь на сообщения подписчиков.

Ранее советник главы Минобороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что бойцы ЧВК не приехали в лагеря, предложенные президентом страны Александром Лукашенко. 6 июля белорусский лидер сообщил, что военные «Вагнера» находятся на российской территории. Лукашенко также отметил, что при размещении ЧВК в Белоруссии, она может быть задействована для обороны страны.

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    Кристина Есикова
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