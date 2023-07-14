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16:24, 14 июля 2023Наука и техника

Пандемия увеличила число депрессий среди молодых людей на 20 процентов

Journal of Affective Disorders: пандемия увеличила число депрессий у подростков на 20 %

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Нидерландские ученые из Тилбургского университета заявили, что пандемия увеличила число депрессий и тревожных расстройств на 20 процентов среди молодых людей. Результаты исследования опубликованы в Journal of Affective Disorders.

Согласно выводам работы, за год до пандемии COVID-19 среди подростков из Нидерландов в возрасте от 18 до 24 лет 16,7 процента пациентов жили с диагнозом хроническая тревожность и депрессия средней или тяжелой степени. Уже через год после пандемии этот показатель увеличился до 21,4 процента, что эквивалентно 73 тысячам молодых людей. Другими словами, в 2019 году на психические расстройства жаловалось 255 тысяч молодых людей, а через год после начала распространения коронавирусной инфекции это число выросло до 328 тысяч.

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Интересно, что среди взрослого населения страны процент пациентов с хронической тревогой и депрессивными симптомами увеличился менее выражено: с 10,9 процента до 11,9 процента за тот же период.

В апреле 2023 года сотрудники Университета Восточной Финляндии представили новый метод улучшения психического здоровья подростков. По их словам, физическая активность способна уменьшить симптомы депрессии и тревоги.

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    Елена Апазиди
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