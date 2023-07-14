В Киеве объяснили слова Уоллеса «мы не Amazon»

Глава СНБО Данилов: Уоллес заявил о недостатке благодарности со стороны Киева на эмоциях

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о нехватке благодарности со стороны Киева «на эмоциях». Так считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, пишет The Guardian.

«Каждый может сказать что-то на эмоциях, а потом пожалеть об этом», — сказал Данилов и посоветовал не обращать внимания на слова министра обороны королевства. Он еще раз поблагодарил Великобританию за предоставленное Украине оружие и боеприпасы. По его словам, благодаря им Киев смог выстоять в первые дни специальной военной операции.

Ранее Уоллес заявил, что Украине стоит больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие. Он напомнил, что Великобритания — это «не Amazon».

После этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что украинские власти неоднократно выражали Соединенному Королевству благодарность за военную и финансовую помощь, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал высказывание министра обороны досадным недоразумением.