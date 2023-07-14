Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:13, 14 июля 2023Бывший СССР

В Киеве объяснили слова Уоллеса «мы не Amazon»

Глава СНБО Данилов: Уоллес заявил о недостатке благодарности со стороны Киева на эмоциях
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Christophe Gateau / DPA / Globallookpress.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о нехватке благодарности со стороны Киева «на эмоциях». Так считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, пишет The Guardian.

«Каждый может сказать что-то на эмоциях, а потом пожалеть об этом», — сказал Данилов и посоветовал не обращать внимания на слова министра обороны королевства. Он еще раз поблагодарил Великобританию за предоставленное Украине оружие и боеприпасы. По его словам, благодаря им Киев смог выстоять в первые дни специальной военной операции.

Материалы по теме:
«Это чревато катастрофическими последствиями» Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
«Это чревато катастрофическими последствиями»Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
13 июля 2023
«Это чревато катастрофическими последствиями» Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
«Это чревато катастрофическими последствиями»Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
13 июля 2023

Ранее Уоллес заявил, что Украине стоит больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие. Он напомнил, что Великобритания — это «не Amazon».

После этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что украинские власти неоднократно выражали Соединенному Королевству благодарность за военную и финансовую помощь, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал высказывание министра обороны досадным недоразумением.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США

    В США высказались о точке окончания конфликта на Украине

    Госсекретарь США раскритиковал позицию Лаврова по Украине

    С продаж алкоголя и автомобилей начнут собирать больше налогов

    Мэр Москвы и глава китайского Харбина обсудили реализацию совместных проектов

    ЮАР захотела видеть на саммите БРИКС всех лидеров стран-участниц

    В Госдуме рассказали о будущем детей из семей трансгендеров

    По всей Украине объявили воздушную тревогу

    Российский военный рассказал о защите ВСУ беспилотников с помощью Starlink

    Блогерша показала чересчур большое лицо после неудачного увеличения губ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости