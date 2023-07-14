В IIHF сделали заявление о контракте вернувшегося из армии Федотова с ЦСКА

Люк Тардиф заявил, что IIHF получила запрос от ФХР по контракту Ивана Федотова с ЦСКА

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сделал заявление о контракте вернувшегося из армии игрока Ивана Федотова с ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«IIHF получила запрос от Федерации хоккея России. И уже над ним работает», — заявил Тардиф.

Федотов подписал новый контракт с ЦСКА 1 июля. Позднее руководство Континентальной хоккейной лиги подтвердило эту информацию. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что лига недовольна контрактом Федотова с ЦСКА, так как он нарушает его действующее соглашение с клубом «Филадельфия Флайерс».

В июле 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он собирался улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за «Филадельфию». Позднее Федотова доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы.

