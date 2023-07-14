В НХЛ сделали заявление о контракте вернувшегося из армии Федотова с ЦСКА

В НХЛ заявили, что ЦСКА не действует вопреки меморандуму в отношении вратаря Федотова

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сделал заявление о контракте вернувшегося из армии российского вратаря Ивана Федотова с московским ЦСКА. Его слова приводит РИА Новости.

Дэйли заявил, что лига не считает, что ЦСКА действует вопреки меморандуму о взаимопонимании между Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и НХЛ в отношении контракта голкипера.

Федотов подписал новый контракт с ЦСКА 1 июля. Позднее руководство КХЛ подтвердило эту информацию. Дэйли заявил, что лига недовольна контрактом Федотова с ЦСКА, так как он нарушает его действующее соглашение с клубом «Филадельфия Флайерс».

В июле 2022 года Федотова задержали в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он собирался улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за «Филадельфию». Позднее Федотова доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы.