Россия заявила об обладании необходимым спектром вооружений

Замглавы МИД Грушко: Россия обладает всем спектром вооружений для обеспечения безопасности

Россия обладает всем необходимым спектром вооружений, чтобы обеспечить свою безопасность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что вопросом распределения ресурсов будут заниматься военные. Грушко также прокомментировал решение стран НАТО разместить на востоке Европы дополнительные силы. Замглавы МИД РФ назвал подобное решение «радикальным изменением всей ситуации в этом регионе», которое потребует от России принятия «соответствующих военно-технических мер».

Ранее страны НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе. В документе сказано, что Москва нарушила принципы и нормы, которые способствовали стабильному европейскому порядку безопасности.