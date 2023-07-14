МОК оценил критику европейских стран на рекомендации по допуску россиян

МОК принял к сведению критику европейских стран на рекомендации по допуску россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) оценил критику европейских правительств на рекомендации по допуску российских спортсменов на турниры. Об этом сообщает Inside The Games.

В МОК заявили, что приняли к сведению негативную реакцию. «Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать автономию спорта, которой они требуют от других стран и восхваляют в бесчисленных речах и резолюциях ООН и Европейского союза», — посчитали они.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

После этого ряд европейских стран высказался против участия этих атлетов в международных турнирах, а в Польше заявили о создании коалиции против участия россиян в Олимпийских играх-2024.