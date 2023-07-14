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17:40, 14 июля 2023Спорт

МОК оценил критику европейских стран на рекомендации по допуску россиян

МОК принял к сведению критику европейских стран на рекомендации по допуску россиян

Фото: Unsplash

Международный олимпийский комитет (МОК) оценил критику европейских правительств на рекомендации по допуску российских спортсменов на турниры. Об этом сообщает Inside The Games.

В МОК заявили, что приняли к сведению негативную реакцию. «Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать автономию спорта, которой они требуют от других стран и восхваляют в бесчисленных речах и резолюциях ООН и Европейского союза», — посчитали они.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

После этого ряд европейских стран высказался против участия этих атлетов в международных турнирах, а в Польше заявили о создании коалиции против участия россиян в Олимпийских играх-2024.

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    Анастасия Борисова
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