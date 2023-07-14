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09:24, 14 июля 2023Спорт

Российский арбитр высказался о вызове на сбор судей УЕФА

Сергей Карасев рассказал, что вызов на сбор судей УЕФА стал для него неожиданностью

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский арбитр Сергей Карасев высказался о вызове на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Понимаю, что это еще не говорит о том, что мне дадут международные игры. Буду ли я судить — это другая история. Но это позитивный момент, я очень рад буду туда приехать и повидать ребят», — заявил Карасев. Он отметил, что это приглашение стало для него неожиданностью.

О том, что Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА, сообщалось 28 июня. Мероприятие пройдет с 3 по 6 сентября 2023 года. В нем примут участие арбитры, работающие на матчах под эгидой организации.

Российские сборные и клубы не принимают участия в международных турнирах по решению УЕФА и Международной федерации футбола с февраля 2022 года.

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    Ксения Курашкина
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