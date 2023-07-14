Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:51, 14 июля 2023Бывший СССР

Переставший считаться террористом Протасевич рассказал о планах

БелТА: Протасевич рассказал о своих планах после исключения из списка террористов
СюжетБеспорядки в Белоруссии

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал о своих планах на будущее после исключения из списка террористов. Интервью с ним опубликовал сайт БелТА.

«Буквально недавно узнал, что меня исключили из списка террористов. Это значит, что уже сейчас я могу искать работу, более конкретно думать о будущем», — рассказал он. 13 июля комитет госбезопасности Белоруссии исключил его, а также россиянку Софью Сапегу, из списка террористов.

В какой именно сфере он хочет работать, Протасевич пока что не знает. «Я точно не планирую связать жизнь с политикой», — уточнил он.

Также он собирается укреплять свое здоровье. Протасевич добавил, что его часто узнают на улицах, но негативного отношения к себе он не испытывал.

Материалы по теме:
Страна картофеля и «Песняров». Зачем туристу ехать в Белоруссию на «Ласточке»?
Страна картофеля и «Песняров».Зачем туристу ехать в Белоруссию на «Ласточке»?
Промо
27 февраля 2023
Возвращение строптивых. Зачем Александр Лукашенко пытается вернуть уехавших из Белоруссии оппозиционеров?
Возвращение строптивых.Зачем Александр Лукашенко пытается вернуть уехавших из Белоруссии оппозиционеров?
5 апреля 2023

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 мая помиловал Протасевича. 7 июня белорусский лидер помиловал осужденную в республике россиянку Софью Сапегу.

Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту Минска в мае 2021 года. Экс-главреда Telegram-канала NEXTA обвиняли в деятельности с целью захвата власти и публикации материалов, имеющих деструктивные цели. Девушке предъявили обвинения в совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года, во время массовых беспорядков в Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-полковника ФСБ и администратора Telegram-каналов задержали за вымогательства

    Узбекская диаспора осудила Собчак за слова об Азии

    В Китае казнили отравившую 25 детей нитритом натрия воспитательницу

    В Кремле опровергли заявление о согласии Путина продлить зерновую сделку

    «Единая Россия» представила список доверенных лиц Собянина на выборах мэра

    Врач рассказала о способах справиться с изжогой во время беременности

    На курортах Европы зафиксирована рекордно изнуряющая жара

    В Белоруссии Нобелевского лауреата отправили работать на деревообработке

    Вайкуле раскритиковала вокальные данные SHAMAN фразой «орет себе — и все»

    «Короля преступного мира Казахстана» осудили в России за наркотики и статус

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости