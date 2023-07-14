Переставший считаться террористом Протасевич рассказал о планах

БелТА: Протасевич рассказал о своих планах после исключения из списка террористов

Экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал о своих планах на будущее после исключения из списка террористов. Интервью с ним опубликовал сайт БелТА.

«Буквально недавно узнал, что меня исключили из списка террористов. Это значит, что уже сейчас я могу искать работу, более конкретно думать о будущем», — рассказал он. 13 июля комитет госбезопасности Белоруссии исключил его, а также россиянку Софью Сапегу, из списка террористов.

В какой именно сфере он хочет работать, Протасевич пока что не знает. «Я точно не планирую связать жизнь с политикой», — уточнил он.

Также он собирается укреплять свое здоровье. Протасевич добавил, что его часто узнают на улицах, но негативного отношения к себе он не испытывал.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 мая помиловал Протасевича. 7 июня белорусский лидер помиловал осужденную в республике россиянку Софью Сапегу.

Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту Минска в мае 2021 года. Экс-главреда Telegram-канала NEXTA обвиняли в деятельности с целью захвата власти и публикации материалов, имеющих деструктивные цели. Девушке предъявили обвинения в совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года, во время массовых беспорядков в Белоруссии.