Названа причина жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске

Причиной жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске стал отказ двигателя

Причиной жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске стал отказ двигателя частного легкомоторного самолета. Такую причину назвала муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) в Telegram-канале.

Там уточнили, что за штурвалом самолета находилась женщина в возрасте 39 лет, ее извлекли из воздушного судна и передали врачам скорой.

Частный легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в лесополосе возле аэропорта Северный в Новосибирске вечером 13 июля. На борту находились три человека, все они, по данным Минздрава, получили травмы.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. В сети также появились кадры с места происшествия — на них видно, что самолет упал в березовую рощу.