Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 14 июля 2023Россия

Названа причина жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске

Причиной жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске стал отказ двигателя

Причиной жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске стал отказ двигателя частного легкомоторного самолета. Такую причину назвала муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) в Telegram-канале.

Там уточнили, что за штурвалом самолета находилась женщина в возрасте 39 лет, ее извлекли из воздушного судна и передали врачам скорой.

Частный легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в лесополосе возле аэропорта Северный в Новосибирске вечером 13 июля. На борту находились три человека, все они, по данным Минздрава, получили травмы.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. В сети также появились кадры с места происшествия — на них видно, что самолет упал в березовую рощу.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян

    Зампред Госдумы сломал руку в ДТП возле столичного аэропорта

    Образ стилиста Александра Рогова на премьере фильма высмеяли в сети

    В России спрогнозировали снижение числа работающих пенсионеров

    Вежливый россиянин с муляжом гранаты из мыла ограбил магазин и попал на видео

    ЕС решил ужесточить условия финансовой помощи Киеву

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Премьер Польши отреагировал на закрытие консульства в Смоленске

    Драка в книжном магазине в Москве попала на видео

    Названа причина жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости