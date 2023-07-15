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00:21, 15 июля 2023Спорт

Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте издания.

Поводом стало то, что футболист стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года. Общая сумма выплат португальцу, согласно данным Forbes, составила 136 миллионов долларов до вычета налогов.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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    Анастасия Борисова
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