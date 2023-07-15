Лебедев отреагировал на желание Усика стать президентом Украины

Боксер Лебедев заявил, что Александр Усик будет лучшим президентом Украины, чем Зеленский

Российский боксер Денис Лебедев отреагировал на желание украинца Александра Усика стать президентом Украины. Его слова приводит Sport24.

«К сожалению, у них уже есть печальный опыт с [Владимиром] Зеленским. Если сравнивать, думаю, Усик будет лучшим президентом», — заявил Лебедев. При этом он посчитал, что Усик любит свою страну, однако не исключил, что его слова являются бравадой.

14 июля Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Он рассказал, что вернется в первый тяжелый вес, еще раз станет абсолютным чемпионом и затем будет баллотироваться в президенты.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и WBA Super в супертяжелом весе.