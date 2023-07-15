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19:56, 15 июля 2023Спорт

Лебедев отреагировал на желание Усика стать президентом Украины

Боксер Лебедев заявил, что Александр Усик будет лучшим президентом Украины, чем Зеленский

Фото: Paul Childs / Reuters

Российский боксер Денис Лебедев отреагировал на желание украинца Александра Усика стать президентом Украины. Его слова приводит Sport24.

«К сожалению, у них уже есть печальный опыт с [Владимиром] Зеленским. Если сравнивать, думаю, Усик будет лучшим президентом», — заявил Лебедев. При этом он посчитал, что Усик любит свою страну, однако не исключил, что его слова являются бравадой.

14 июля Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Он рассказал, что вернется в первый тяжелый вес, еще раз станет абсолютным чемпионом и затем будет баллотироваться в президенты.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и WBA Super в супертяжелом весе.

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    Анастасия Борисова
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