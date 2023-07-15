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12:12, 15 июля 2023Интернет и СМИ

Маэстро Понасенков высказался об уголовном деле против его друга

Понасенков: родственники Диброва обязаны сделать все для прекращения дела против Зарипова

Кадр: 55x55 / YouTube

Историк и публицист Евгений Понасенков (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), также известный как Маэстро, высказался об уголовном деле, которое возбудили против его друга Рамиса Зарипова после конфликта с юристом Олегом Дибровым в центре Москвы. Его слова передает SHOT.

Историк заявил, что родственники Диброва обязаны сделать все для прекращения уголовного дела в отношении Зарипова. «Потому что их родственник снова, не первый раз напал на людей, преследовал, оскорблял и угрожал убийством. После чего мошеннически, по сути, имитировал падение», — объяснил Понасенков.

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Он добавил, что будет помогать Зарипову отстаивать справедливость «столько, сколько понадобится».

Конфликт с участием Понасенкова, Зарипова и Диброва произошел в Москве 6 июня. По данным СМИ, Зарипов оттолкнул Диброва, в результате чего тот упал и сильно ударился головой. Мужчину доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и отеком головного мозга.

После конфликта в отношении Зарипова было возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что друга Понасенкова подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Дибров скончался в больнице 10 июля после месячной комы. Комментируя его смерть, Понасенков заявил, что пострадавший «сам себя уничтожил». По его словам, юрист первым напал на него и Зарипова. Также историк рассказал, что до этого Дибров дважды проходил по уголовному делу и ранее был оштрафован за хулиганство.

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    Олег Давыдов
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