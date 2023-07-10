Умер пострадавший в конфликте с маэстро Понасенковым мужчина

В Москве умер юрист Олег Дибров, пострадавший в конфликте с другом Понасенкова

55-летний генеральный директор юридической фирмы Олег Дибров, пострадавший в конфликте с историком Евгением Понасенковым (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), известным как Маэстро, и его другом юристом Рамисом Зариповым, умер в больнице в Москве. Об этом сообщает 112 в Telegram.

Дибров месяц находился в коме, после чего скончался в больнице. «Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа и отек головного мозга», — отмечалось в сообщении.

Как отметил источник 112, после потасовки против Зарипова было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». После смерти Диброва дело может быть переквалифицировано на более тяжелую статью.

Дибров попал в больницу сразу после конфликта

После конфликта с Понасенковым и Зариповым, который произошел 6 июня, Дибров находился в тяжелом состоянии. У него были различные осложнения, в том числе острый гнойный отит и гнойная дыхательная недостаточность. Отмечалось, что и другие органы работали с перебоями.

Диброву также проводили трепанацию черепа. После операции гендиректору юридической фирмы стало немного лучше, однако позже у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Затем стало известно, что пневмония у Диброва усилилась, в правом легком врачи обнаружили жидкость.

Также утверждалось, что Дибров находился в состоянии хронической алкогольной интоксикации, а также болел панкреатитом. Во время лечения в больнице, помимо пневмонии, ему диагностировали гнойный менингит.Кроме того, у него были проблемы с легочной артерией.

При этом родственники Диброва сообщали, что ни Понасенков, ни Зарипов не связывались с ними и не предлагали помощь.

Против друга Понасенкова возбудили уголовное дело

После конфликта, в результате которого пострадал Дибров, было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что юриста Рамиса Зарипова подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Понасенков проходил по делу в качестве свидетеля, а Зарипов — обвиняемого. Однако, как утверждает издание, Зарипов может избежать наказания, если адвокат докажет, что Дибров скончался из-за осложнений при лечении. Точную причину его смерти назовут судебные медики.

Понасенков тоже планировал обратиться в полицию

8 июня Понасенков заявил, что сам намерен написать заявление на Диброва в полицию по статье об угрозе убийством.

Алкаш постоянно кричал, что убьет нас, — громко и с матом. Замахивался, было дикое выражение лица Евгений Понасенков

По словам Маэстро, они с Зариповым уже подготовили заявление в полицию. Основанием для возбуждения уголовного дела, как утверждает историк, может стать статья 119 Уголовного кодекса РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Конфликт произошел 6 июня в центре Москвы

Понасенков и Зарипов вступили в конфликт с Дибровым 6 июня. Утверждалось, что во время прогулки по центру Москвы историк и его друг вступили в потасовку с неизвестным мужчиной, находившимся в нетрезвом состоянии. Зарипов толкнул его, после чего тот упал и ударился головой. Позже пострадавший попал в реанимацию с внутричерепной гематомой.

В последний раз перед конфликтом Диброва видели в офисе за два дня до случившегося. Примерно в восемь вечера он поехал в свою съемную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и встретил Маэстро и его приятеля. Позже родственники Диброва узнали, что он лежит в больнице.

Зарипов в свою очередь отмечал, что в день конфликта с Дибровым, 6 июня, правоохранительные органы не нашли состава преступления в его действиях и признали их самообороной. Юрист также уточнил, что их с Понасенковым не арестовывали, как сообщали СМИ, разговор с сотрудниками полиции состоялся на месте происшествия. Информацию о задержании опроверг и сам Понасенков. Тогда историк также отметил, что ему ничего неизвестно о состоянии здоровья пострадавшего.