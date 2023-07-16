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16:09, 16 июля 2023Мир

Цель поставки кассетных боеприпасов Украине объяснили

Военный эксперт Перенджиев объяснил поставку кассетных боеприпасов Украине местью

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Поставка кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) — это месть за контрнаступление. Так в разговоре с «Лентой.ру» объяснил цель отправки бомб военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Запад мстит за неудавшееся контрнаступление Украины, за то, что уничтожается иностранная техника, за то, что ВСУ и иностранные наемники несут большие потери», — убежден специалист.

При этом собеседник «Ленты.ру» сообщил, что Запада преследует еще одну цель при передаче кассетных боеприпасов Украине.

Фактически их таким образом пытаются утилизировать

Александр Перенджиеввоенный политолог

«В данном случае кассетные бомбы старые. Приближается или уже приблизился момент их утилизации. А зачем "пропадать добру"? Запад решил, что здесь как раз они убивают двух зайцев: и по нам удар наносят, и утилизируют их», — рассказал он.

Помимо этого, западные страны могут официально списать кассетные боеприпасы и получить за это деньги, отметил Перенджиев.

«Потому что на утилизацию деньги тоже выделяются. Они могут провести, что якобы она была произведена. Это один из способов наживы», — заключил военный политолог.

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7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. При этом в администрации президента США Джо Байдена отмечали, что откладывали решение о передаче этих снарядов из-за рисков для мирных жителей.

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    Варвара Кошечкина
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